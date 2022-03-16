Ворог вперше бомбардував цивільні об'єкти Запоріжжя

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Ворог обстріляв Запоріжжя, фото: SkyNewsZP
Ворог вперше бомбардував цивільні об'єкти Запоріжжяhttps://racurs.ua/ua/n168455-vorog-vpershe-bombarduvav-cyvilni-obiekty-zaporijjya.htmlРакурс
У Запоріжжі сьогодні, 16 березня, цивільні об'єкти вперше піддалися бомбардуванню ворогом.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду, — зазначив він.
Також він зазначив, що від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна в гуртожитку Запорізького національного університету.
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Головне — всі живі! Стіни відбудуємо! — наголосив Старух.
Зазначається, що вночі до Запоріжжя дісталися понад 3 тис. автомобілів із Маріуполя. У місті вже розселили понад 3 тис. евакуйованих, серед них 772 дитини.
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