Враг впервые бомбил гражданские объекты Запорожья

Враг обстрелял Запорожье, фото: SkyNewsZP

https://racurs.ua/n168455-vrag-vpervye-bombil-grajdanskie-obekty-zaporojya.html

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У Запоріжжі сьогодні, 16 березня, цивільні об'єкти вперше піддалися бомбардуванню ворогом.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду, — зазначив він.

Також він зазначив, що від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна в гуртожитку Запорізького національного університету.

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Головне — всі живі! Стіни відбудуємо! — наголосив Старух.

Зазначається, що вночі до Запоріжжя дісталися понад 3 тис. автомобілів із Маріуполя. У місті вже розселили понад 3 тис. евакуйованих, серед них 772 дитини.