Закон о запрете пропаганды рф подписал Зеленский

https://racurs.ua/n168456-zakon-o-zaprete-propagandy-rf-podpisal-zelenskiy.html

Ракурс

Закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропагування військових злочинів фашистської росії, підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Законопроект № 5101 український парламент ухвалив 3 березня, глава держави підписав його 14 березня. Закон забороняє пресі, телебаченню та радіо виправдовувати, визнавати правомірною, заперечувати збройну агресію росії проти України у 2014 році, зокрема шляхом подання вторгнення окупаційних військ мордору на територію України як «внутрішній конфлікт», «громадянський конфлікт», «громадянську війну».

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Терористів Л/ДНР закон забороняє називати «ввічливими людьми» чи «ополченцями».

Закон також передбачає можливість припинити в Україні діяльність партій, релігійних та громадських організацій, діяльність яких спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу, порушення її суверенітету чи територіальної цілісності, пропаганду війни чи виправдання дій росії як країни-агресора.