Владимир путин, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n168454-putin-priznan-voennym-prestupnikom-senatom-ssha.html

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Володимира путіна, президента країни-агресора, Сенат США, верхня палата американського парламенту, визнав воєнним злочинцем.

Відповідна резолюція, представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, ухвалена одноголосно сенаторами з обох партій, повідомляє агентство Reuters.

Резолюція закликає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та інші країни переслідувати російських військових у розслідуванні всіх воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення росії в Україну.

Усі ми в цій палаті об'єдналися, демократи та республіканці, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу, — наголосив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.



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24 лютого росія розпочала масштабне вторгнення в Україну, що стало найбільшим нападом на європейську країну з часу завершення Другої світової війни у 1945 році. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, житлові райони міст та селищ. Відомо про численні випадки загибелі мирних жителів.

Джерело: Reuters