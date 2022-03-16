Украина уже 21-е сутки сопротивляется масштабному российскому нападению, фото: «Думка»

https://racurs.ua/n168453-vsu-pereshli-v-kontrnastuplenie-na-otdelnyh-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Українські війська завдали нищівних ударів по угрупованнях окупантів та на окремих напрямках перейшли в контрнаступ.

Про це сьогодні, 16 березня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Водночас стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Противник продовжує нести втрати та відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони, — йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Зазначається, що впродовж попередньої доби протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила три літаки (два з них Су-34), а також було збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів, — зазначається в повідомленні.

Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Завдяки героїчному опору всього українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни були зірвані. Протидія російському нападу триває вже 21-й день.