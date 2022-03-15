Премьеры Польши, Чехии и Словении приехали в атакуемый россией Киев

https://racurs.ua/n168452-premery-polshi-chehii-i-slovenii-priehali-v-atakuemyy-rossiey-kiev-video.html

Ракурс

Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії перебувають у Києві. Про це повідомив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Тут, в охопленому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє всіх нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів — це послання ми привезли сьогодні до Києва, — написав він на Twitter.

Політики дісталися української столиці залізницею. Вони проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським та керівником уряду Денисом Шмигалем.

Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час — потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо, — прокоментував зустріч у Києві посеред війни президент України.

Офіс президента оприлюднив й відео зустрічі європейських політиків із Зеленським.

13 серпня 2008 року президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії прибули до Тбілісі, де взяли участь у масовому мітингу в центрі грузинської столиці. Це сталося під час російської інтервенції у Грузію.

.

Сьогодні до Києва прибув брат тогочасного президента Польщі Леха Качиньского Ярослав.