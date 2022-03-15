Фото часів Другої світової та України сьогодні — чи є між ними різниця

https://racurs.ua/ua/n168447-foto-chasiv-drugoyi-svitovoyi-ta-ukrayiny-sogodni-chy-ie-mij-nymy-riznycya.html

Ракурс

Наслідки війни в Україні 2022 року схожі на ті, до яких спричинила Друга світова війна: розбомблені міста, тисячі загиблих цивільних, протитанкові «їжаки» на вулицях міст і сотні тисяч людей, змушених втікати з рідних міст.

У мережі з’явилися світлини, частина яких ілюструє трагедію Другої світової, а на іншій йдеться про війну в Україні.