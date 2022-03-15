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Ракурс
Фото часів Другої світової та України сьогодні — чи є між ними різниця

Фото часів Другої світової та України сьогодні — чи є між ними різниця

15 бер 2022, 20:28
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Наслідки війни в Україні 2022 року схожі на ті, до яких спричинила Друга світова війна: розбомблені міста, тисячі загиблих цивільних, протитанкові «їжаки» на вулицях міст і сотні тисяч людей, змушених втікати з рідних міст.

У мережі з’явилися світлини, частина яких ілюструє трагедію Другої світової, а на іншій йдеться про війну в Україні.

Світ побоюється Третьої світової війни. Але подивіться на ці світлини часів Другої світової та України сьогодні — чи є між ними різниця? — так підписують фото автори у Телеграм.



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Джерело: Ракурс


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