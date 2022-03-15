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Рашисти убили українську журналістку та оператора Fox News
Рашисти убили українську журналістку та оператора Fox Newshttps://racurs.ua/ua/n168446-rashysty-ubyly-ukrayinsku-jurnalistku-ta-operatora-fox-news.htmlРакурс
Війна забрала життя ще двох журналістів. Оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Про загибель свого оператора повідомили також в сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські працював із кореспондентом Бенджаміном Холом, коли було обстріляно їхнє авто.
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14 березня кореспондент Fox News Бенджамін Голл отримав поранення у ноги під час підготовки репортажу під Києвом. Йому довелося ампутували частину гомілки.
13 березня російські військові в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times Брента Рено.