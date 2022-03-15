Що відбувається з економікою України у час війни

Що відбувається з економікою України

https://racurs.ua/ua/n168445-scho-vidbuvaietsya-z-ekonomikou-ukrayiny-u-chas-viyny.html

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Якщо війна припиниться швидко, то ВВП України в 2022 році впаде на 10%. Якщо війна продовжиться, то ВВП може впасти до 25−35%, таким є прогноз МВФ.

Надходження податків від митниць становлять 15% від довоєнного рівня. Одеська митниця, яка приносила 20% надходжень, не функціонує. Київська митниця зупинилася, функціонує лише західний напрямок, повідомляє «Монополіст».

На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Втрати України можуть становити від третини до половини ВВП. У грошах йдеться про 500 млрд дол.

Війна спричинила повну зупинку 50% українських підприємств, а інша половина працює на межі своїх можливостей. За перші два тижні війни прямі втрати тільки середнього бізнесу в Україні становили 30−60 млрд дол.

Війна, зупинка та руйнування підприємств, блокування росією українських портів, розірвання логістичних ланцюжків ведуть до дефіциту товарів в Україні, який буде супроводжуватися високою інфляцією та девальвацією гривні.

Інфляція суттєво прискориться в наступні місяці та ймовірно сягне 25−30% восени. Зростання цін стосуватиметься широкого набору споживчих товарів та послуг.

Також очікується девальвація гривні. Зараз курс гривні зафіксовано на довоєнному рівні 29,3 грн за дол., а робота валютного ринку призупинена. На неофіційному готівковому ринку долар пропонують від 35 грн.

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Суттєво скоротиться виробництво агропродукції, оскільки проведення весняної посівної кампанії буде ускладнено через війну.

Наразі уряд закриває фінансування бюджету за рахунок міжнародної фінансової допомоги й Національного банку, який підтримує економіку через випуск нових грошей. Але цього недостатньо, економіка потребує податкових стимулів та дерегуляції, вважають автори видання «Монополіст».