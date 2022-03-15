Що відбувається з економікою України у час війни

Що відбувається з економікою України у час війниhttps://racurs.ua/ua/n168445-scho-vidbuvaietsya-z-ekonomikou-ukrayiny-u-chas-viyny.htmlРакурс
Якщо війна припиниться швидко, то ВВП України в 2022 році впаде на 10%. Якщо війна продовжиться, то ВВП може впасти до 25−35%, таким є прогноз МВФ.
Надходження податків від митниць становлять 15% від довоєнного рівня. Одеська митниця, яка приносила 20% надходжень, не функціонує. Київська митниця зупинилася, функціонує лише західний напрямок, повідомляє «Монополіст».
На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Втрати України можуть становити від третини до половини ВВП. У грошах йдеться про 500 млрд дол.
Війна спричинила повну зупинку 50% українських підприємств, а інша половина працює на межі своїх можливостей. За перші два тижні війни прямі втрати тільки середнього бізнесу в Україні становили 30−60 млрд дол.
Війна, зупинка та руйнування підприємств, блокування росією українських портів, розірвання логістичних ланцюжків ведуть до дефіциту товарів в Україні, який буде супроводжуватися високою інфляцією та девальвацією гривні.
Інфляція суттєво прискориться в наступні місяці та ймовірно сягне 25−30% восени. Зростання цін стосуватиметься широкого набору споживчих товарів та послуг.
Також очікується девальвація гривні. Зараз курс гривні зафіксовано на довоєнному рівні 29,3 грн за дол., а робота валютного ринку призупинена. На неофіційному готівковому ринку долар пропонують від 35 грн.
Суттєво скоротиться виробництво агропродукції, оскільки проведення весняної посівної кампанії буде ускладнено через війну.
Наразі уряд закриває фінансування бюджету за рахунок міжнародної фінансової допомоги й Національного банку, який підтримує економіку через випуск нових грошей. Але цього недостатньо, економіка потребує податкових стимулів та дерегуляції, вважають автори видання «Монополіст».