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Ракурс
Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни - закон

Рада поширила пільги на добровольців тероборони

15 бер 2022, 19:25
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Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни.

Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроект № 7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України.



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Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Усі новації цього закону такі:

  • добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;
  • добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;
  • запроваджується соцзахист нової категорії осіб — сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

За 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до територіальної оборони вступили понад 100 тис. українців.

Джерело: Ракурс


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