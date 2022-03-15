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Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни - закон
Рада поширила пільги на добровольців тероборониhttps://racurs.ua/ua/n168444-rada-poshyryla-pilgy-na-dobrovolciv-teroborony.htmlРакурс
Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни.
Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроект № 7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України.
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Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Усі новації цього закону такі:
- добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;
- добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;
- запроваджується соцзахист нової категорії осіб — сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
За 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до територіальної оборони вступили понад 100 тис. українців.