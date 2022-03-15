Стало відомо про суму штрафу для пропагандистки, яка покаялася на рашаТБ

https://racurs.ua/ua/n168443-stalo-vidomo-pro-shtraf-dlya-propagandystky-yaka-pokayalasya-na-rashatb.html

Ракурс

Суд Москви оштрафував на 30 тис. рублів Марину Овсяннікову, яка вийшла з плакатом проти війни та пропаганди в прямому ефірі російського «Першого телеканалу».

Останкінський районний суд Москви оштрафував Овсяннікову приблизно на 280 дол.

Сайт Meduza повідомив, що суд визнав її винною в «організації публічної акції без отримання дозволу від місцевої влади».

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Звинувачення висунули через її відеозвернення, у якому вона закликала протестувати проти війни, а не за її виступ із плакатом у прямому ефірі.

Проти Овсяннікової порушили кримінальне провадження за статтею про «публічне поширення свідомо неправдивої інформації про російських військових».