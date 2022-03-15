Реакція соцмереж на постановку ЗМІ рф про “хоробру” журналістку

https://racurs.ua/ua/n168429-reakciya-socmerej-na-postanovku-zmi-rf-pro-horobru-jurnalistku-foto.html

Ракурс

Постановка пропагандистської машини рф, яка з’явилася нібито у прямому ефіру фашистського «Першого каналу» ввечері 14 березня, перш за все розрахована на країни Заходу. Антивоєнний плакат редактора Марини Овсянникової показав телеканал рф, щоб змістити увагу світу від щоденних бомбардувань житлових кварталів українських міст, на «хоробрих» людей рф, які нині страждатимуть від санкцій (й тому їхній голос «потрібно почути», а їх самих — «панять і прастіть»).

Таку думку висловлюють українські медійники у соцмережах, й звертають увагу на наратив Овсянникової про «братні народи» і «квіти українського та російського прапорів».

Зауважимо, що в час публікації цього спектаклю чергові ракети руйнували українські міста. Проте поява пропагандистського відео створила спамовий шум й затьмарила повідомлення про розстріляні військовими злочинцями рф евакуаційні коридори, вбиті сім’ї у своїх помешканнях, зруйновані лікарні і пологові будинки.

Нагадаємо, в ефірі російського «Першого каналу» редактор Марина Овсянникова «виступила» з антивоєнним закликом. Коли ведуча програми «Врємя» читала підводку до сюжету про «протидію західним санкціям», Овсяннікова увійшла до кадру з антивоєнним плакатом, на якому містився напис «NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war». Запис одразу з’явився на ресурсах хрещениці путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського. Користувачі соцмереж запитують, чи часто ви знімаєте телевізор на відео, особливо звичайні вечірні новини? Тобто, ймовірно, що на цей спектакль чекали.

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