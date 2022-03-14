В ефірі російського телеканалу з’явився заклик зупинити війну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n168399-pracivnycya-rosiyskogo-telekanalu-vystupyla-proty-viyny-yiyi-zatrymaly-video.html

Ракурс

В ефірі російського «Першого каналу» сьогодні, 14 березня, ввечері редактор Марина Овсянникова виступила з антивоєнним закликом.

Коли ведуча програми «Врємя» читала підводку до сюжету про «протидію західним санкціям», Овсяннікова увійшла до кадру з антивоєнним плакатом, повідомляє видання Meduza.

На плакаті містився напис «NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war». Також жінка кілька разів повторила: «Зупиніть війну! Ні війні!», після чого в ефірі увімкнувся сюжет про санкції.

Овсяннікову згодом затримали, поліцейські забрали її відділку.

За попередньою інформацією, щодо неї збираються скласти адміністративний протокол за запровадженою в росії після початку масштабного нападу на Україну статтею 20.3.3 КоАП про дискредитацію використання російських військ, котра передбачає значну суму штрафу та можливість кримінального переслідування.

Перед своєю акцією Марина Овсяннікова записала відеозвернення, в якому виступила проти війни з Україною.

Те, що зараз відбувається в Україні, — це злочин. І Росія — країна-агресор. І відповідальність за цю агресію лежить на совісті лише однієї людини. Ця людина — Володимир Путін, — заявила вона та закликала росіян виходити на антивоєнні мітинги.

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Росія 24 лютого розпочалася масштабний напад на Україну, атакувавши нашу державу з кількох напрямків. Завдяки героїчному спротиву українського народу було зірвано план агресора щодо швидкого захоплення країни.

Джерело: Meduza