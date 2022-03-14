ЄС розширює санкції проти росії, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n168398-ievrosouz-pogodyv-chetvertyy-paket-sankciy-proty-rosiyi.html

Ракурс

Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER II) погодив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці у Твіттері французького головування у Раді ЄС.

Затвердження COREPER II 4-го пакета санкцій за погодженням з нашими міжнародними партнерами, спрямованого на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що ці санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, що має відбутися найближчим часом.

Також комітет ухвалив заяву до Світової організації торгівлі щодо агресії росії проти України, у якій йдеться про призупинення положення про найбільше сприяння стосовно росії та призупинення розгляду кандидатури білорусі на вступ до СОТ.

.

Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що цей пакет санкцій включає: