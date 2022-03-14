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ЕС расширяет санкции против россии, фото: «Волынские новости»
Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против россииhttps://racurs.ua/n168398-evrosouz-soglasoval-chetvertyy-paket-sankciy-protiv-rossii.htmlРакурс
Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER II) погодив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомляється на сторінці у Твіттері французького головування у Раді ЄС.
Затвердження COREPER II 4-го пакета санкцій за погодженням з нашими міжнародними партнерами, спрямованого на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки, — вказано в повідомлені.
Зазначається, що ці санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, що має відбутися найближчим часом.
Також комітет ухвалив заяву до Світової організації торгівлі щодо агресії росії проти України, у якій йдеться про призупинення положення про найбільше сприяння стосовно росії та призупинення розгляду кандидатури білорусі на вступ до СОТ.
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Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що цей пакет санкцій включає:
- новий список олігархів і компаній;
- заборону на імпорт чавуну та сталі;
- заборону на інвестиції в енергетичний сектор;
- обмеження щодо предметів роскоші.