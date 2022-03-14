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Ракурс
ЕС расширяет санкции против россии, фото: «Волынские новости»

Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против россии

14 мар 2022, 22:00
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Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER II) погодив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці у Твіттері французького головування у Раді ЄС.

Затвердження COREPER II 4-го пакета санкцій за погодженням з нашими міжнародними партнерами, спрямованого на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що ці санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, що має відбутися найближчим часом.

Також комітет ухвалив заяву до Світової організації торгівлі щодо агресії росії проти України, у якій йдеться про призупинення положення про найбільше сприяння стосовно росії та призупинення розгляду кандидатури білорусі на вступ до СОТ.



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Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що цей пакет санкцій включає:

  • новий список олігархів і компаній;
  • заборону на імпорт чавуну та сталі;
  • заборону на інвестиції в енергетичний сектор;
  • обмеження щодо предметів роскоші.

Источник: Ракурс


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