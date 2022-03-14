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Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: «Пятый канал»

Китай готов предоставить путину военную помощь — СМИ

14 мар 2022, 21:27
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США сьогодні, 14 березня, повідомили союзникам по НАТО та кільком азіатським країнам, що Китай відреагував на прохання Москви і заявив про готовність надати військову та економічну допомогу росії у її війні проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело серед американських високопосадовців.

Зазначається, що Китай, як очікується, офіційно заперечуватиме ці наміри.

Також про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела у владі США.

Зазначається, що в телеграмах, які Держдеп США розіслав союзникам, досить нечітко говориться про готовність Китаю поставляти зброю росії — не уточнюється, чи Китай вказав, що він почне надавати військову підтримку росії в майбутньому, чи вже робить це. Також не вказано, коли саме Китай сигналізував про свою готовність надати росії військову допомогу.



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Нагадаємо, акції китайських компаній вже рекордно впали на тлі новин про можливу військову допомогу Пекіна Москві.

Джерело: Reuters, Financial Times


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