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Володимир Путін та Сі Цзіньпін, фото: «Пятый канал»
Китай готовий надати путіну військову допомогу — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n168397-kytay-gotovyy-nadaty-putinu-viyskovu-dopomogu-zmi.htmlРакурс
США сьогодні, 14 березня, повідомили союзникам по НАТО та кільком азіатським країнам, що Китай відреагував на прохання Москви і заявив про готовність надати військову та економічну допомогу росії у її війні проти України.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело серед американських високопосадовців.
Зазначається, що Китай, як очікується, офіційно заперечуватиме ці наміри.
Також про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела у владі США.
Зазначається, що в телеграмах, які Держдеп США розіслав союзникам, досить нечітко говориться про готовність Китаю поставляти зброю росії — не уточнюється, чи Китай вказав, що він почне надавати військову підтримку росії в майбутньому, чи вже робить це. Також не вказано, коли саме Китай сигналізував про свою готовність надати росії військову допомогу.
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Нагадаємо, акції китайських компаній вже рекордно впали на тлі новин про можливу військову допомогу Пекіна Москві.
Джерело: Reuters, Financial Times