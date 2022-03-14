Прохання путіна про допомогу рекордно обвалило акції китайських компаній

володимир путін

https://racurs.ua/ua/n168392-prohannya-putina-pro-dopomogu-rekordno-obvalylo-akciyi-kytayskyh-kompaniy.html

Ракурс

Акції китайських компаній, які котируються в Гонконзі, рекордно впали після появи у ЗМІ повідомлень про те, що росія звернулася до Китаю з проханням про допомогу в подальшому веденні війни проти України.

За результатами торгів сьогодні, 14 березня, індекс Hang Seng China Enterprises, який відслідковує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,74%, повідомляє агентство Bloomberg.

Це найбільше падіння вартості китайських цінних паперів за день з часу світової фінансової кризи 2008 року.

Крім того, на рекордні 11,87% впав індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 найбільших технологічних компаній Китаю.

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Зазначається, що хоча китайська влада пізніше спростувала новину про прохання путіна, інвестори побоюються, що можливість вступу Пекіна у конфлікт на боці Москви може викликати сильний негатив до китайських компаній — аж до запровадження санкцій.

Джерело: Bloomberg