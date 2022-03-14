Просьба путина о помощи рекордно обрушила акции китайских компаний

Просьба путина о помощи рекордно обрушила акции китайских компанийhttps://racurs.ua/n168392-prosba-putina-o-pomoschi-rekordno-obrushila-akcii-kitayskih-kompaniy.htmlРакурс
Акції китайських компаній, які котируються в Гонконзі, рекордно впали після появи у ЗМІ повідомлень про те, що росія звернулася до Китаю з проханням про допомогу в подальшому веденні війни проти України.
За результатами торгів сьогодні, 14 березня, індекс Hang Seng China Enterprises, який відслідковує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,74%, повідомляє агентство Bloomberg.
Це найбільше падіння вартості китайських цінних паперів за день з часу світової фінансової кризи 2008 року.
Крім того, на рекордні 11,87% впав індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 найбільших технологічних компаній Китаю.
Зазначається, що хоча китайська влада пізніше спростувала новину про прохання путіна, інвестори побоюються, що можливість вступу Пекіна у конфлікт на боці Москви може викликати сильний негатив до китайських компаній — аж до запровадження санкцій.
Джерело: Bloomberg