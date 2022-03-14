Киев сопротивляется российскому вторжению, фото: «Правда»

https://racurs.ua/n168391-kiev-ne-v-osade-glava-kgva.html

Ракурс

Київ не в облозі, оточення міста немає.

Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив про це в інтерв’ю виданню НВ.

Найбільше куди просунувся противник на Житомирському напрямку — це Ясногородка. Але далі був зупинений, — наголосив Жирнов. — Попри перевагу в живій силі та озброєнні противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу. Схожа ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямках. Ми зафіксували вихід колон, Збройні сили завдали удару.

За словами генерала, ворог зазнав втрат, перейшов до оборони та перегруповується.

Ми контролюємо східну та південну частину регіону. Кожне місто Київської області, наші сусіди — це опорні пункти, в якій наші військові та всі мешканці стають на захист своїх домівок, вулиць і кварталів, — зазначив він.

Небезпечними напрямками біля Києва залишаються:

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Ірпінь-Буча-Гостомель;

Житомирська траса;

Макарів;

північна частина Вишгородського району.

За словами Жирнова, ворог зазнав значних втрат і не має достатньо сил, щоб продовжити наступ на Київ.

Джерело: НВ