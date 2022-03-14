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Ракурс
Последствия падения обломков ракет в Куреневке. Фото: Андрей Цаплиенко в Telegram

Крылатую ракету сбили над Киевом, обломки упали на Куреневку (ФОТО)

14 мар 2022, 13:08
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Российскую крылатую ракету в небе над Киевом сбили силы противовоздушной обороны сегодня, 14 марта.

Обломки вражеского снаряда упали на жилой массив Куреневка. В результате один человек погиб, шестеро получили ранения. Двоих пострадавших забрала скорая помощь. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Также от падения обломков ракеты повылетали стекла, повреждены балконы окружающих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Кроме того, полностью уничтожен троллейбус. К счастью, пассажиров в этом общественном транспорте не было. На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой.

Последствия падения обломков ракет в Куреневке. Фото: Виталий Кличко в Telegram



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Последствия падения обломков ракет в Куреневке. Фото: Виталий Кличко в Telegram

Напомним, 14 марта в Киеве российский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе Киева. В результате обстрела произошло частичное разрушение с первого по третий этажи, на третьем и четвертом этажах загорелись квартиры. Предварительно было известно об одном щзагиблого и трех раненых.

Источник: Ракурс


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