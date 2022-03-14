Последствия падения обломков ракет в Куреневке. Фото: Андрей Цаплиенко в Telegram

https://racurs.ua/n168374-krylatuu-raketu-sbili-nad-kievom-oblomki-upali-na-kurenevku-foto.html

Ракурс

Российскую крылатую ракету в небе над Киевом сбили силы противовоздушной обороны сегодня, 14 марта.

Обломки вражеского снаряда упали на жилой массив Куреневка. В результате один человек погиб, шестеро получили ранения. Двоих пострадавших забрала скорая помощь. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Также от падения обломков ракеты повылетали стекла, повреждены балконы окружающих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Кроме того, полностью уничтожен троллейбус. К счастью, пассажиров в этом общественном транспорте не было. На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой.

.

Напомним, 14 марта в Киеве российский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе Киева. В результате обстрела произошло частичное разрушение с первого по третий этажи, на третьем и четвертом этажах загорелись квартиры. Предварительно было известно об одном щзагиблого и трех раненых.