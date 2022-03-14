Наслідки падіння уламків ракет у Куренівці. Фото: Андрій Цаплієнко у Telegram

https://racurs.ua/ua/n168374-krylatu-raketu-zbyly-nad-kyievom-ulamky-vpaly-na-kurenivku-foto.html

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Російську крилату ракету у небі над Києвом збили сили протиповітряної оборони сьогодні, 14 березня.

Уламки ворожого снаряду впали на житловий масив Куренівка. Внаслідок цього одна людина загинула, шестеро дістали поранення. Двох постраждалих забрала швидка допомога. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Також від падіння уламків ракети повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Крім того, повністю знищено тролейбус. На щастя, пасажирів у цьому громадському транспорті не було. На місці події працюють рятувальники та бригади швидкої.

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Нагадаємо, 14 березня у Києві російський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва. Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування з першого по третій поверхи, на третьому та четвертому поверхах загорілися квартири. Попередньо було відомо про одного загиблого та трьох поранених.