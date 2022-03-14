Агрессия России против Украины. Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n168373-eto-vopros-vremeni-zelenskiy-predostereg-strany-nato-ot-padeniya-bomb-rossii.html

Ракурс

Закрити небо над Україною країни Заходу вкотре закликав президент Володимир Зеленський.

Глава держави застеріг, що незабаром ракети країни-агресора, які вже зараз забирають життя українців, можуть впасти й на територію країн Альянсу. Глава держави переконаний, що агресія росії проти НАТО — це питання часу. Про це Зеленський 14 березня повідомив у Facebook.

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Минулого року я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій, вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це лише питання часу, — йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що деякі представники Заходу не готові закрити небо до тих пір, поки не прилетить бомба.