Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля, фото: Liga.Net

https://racurs.ua/n168390-personal-chaes-iz-za-ustalosti-perestal-provodit-remont-i-obslujivanie-magate.html

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На ЧАЕС, захопленій російськими загарбниками 24 лютого, персонал більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання, пов’язаного з безпекою.

Частково причиною цього є фізична та психологічна втома внаслідок безупинної роботи протягом майже трьох тижнів — 211 осіб технічного складу, які розпочали роботу за день до захоплення станції, досі не можуть змінити. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ з посиланням на дані, отримані від українського регулятора.

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Крім того, регулюючий орган висловив стурбованість щодо безпеки транспортування персоналу за межі зони відчуження, встановленої після аварії, — зазначається в повідомленні МАГАТЕ. — Регулюючий орган не має прямого зв’язку з персоналом, але отримує інформацію від керівництва АЕС, що перебуває за межами майданчика.

Нагадаємо, станція чотири дні була повністю знеструмлена. Вчора, 13 березня, ремонтники «Укренерго» відремонтували високовольтну лінію електропередачі, яка її живить. Проте сьогодні стало відомо, що лінія знову пошкоджена окупантами.