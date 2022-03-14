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Ракурс
Защитники устроили засаду для оккупантов – на видео попали трофеи ВСУ

Защитники устроили засаду для оккупантов — на видео попали трофеи ВСУ

14 мар 2022, 17:17
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Збройні сили України успішно знищують окупантів на нашій землі. Українським військовим вдалося не лише спалити дотла ворожу колону, а ще й здобути нові трофеї.

Наші захисники справді хазяйновиті: навіть коли спалюють ворожу техніку — збирають «врожай». Відео, як окупанти потрапили в засідку українських воїнів, опублікувало Міністерство оборони України.

Цього разу скарбничку трофеїв поповнили боєприпаси. Більшість самої техніки з розгромленої російської колони вже не придатна для використання. Але її уцілілі залишки теж будуть служити на благо Україні.

Трофеїв повна машина, — наголошує наш військовий, оглядаючи ящики з боєприпасами.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали понад 12 тис. осіб особового складу.



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Армія агресора втратила майже 400 танків, понад 1 тис. 200 броньованих машин, 77 літаків, майже 100 вертольотів та понад 600 одиниць автомобільної техніки.

Источник: Ракурс


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