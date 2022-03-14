Россия уже не знает, где искать помощь – обращение Зеленского (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n168385-rossiya-uje-ne-znaet-gde-iskat-pomosch-obraschenie-zelenskogo-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, записав нове відеозвернення. Він наголосив, що держава-терорист має величезні втрати на полі бою.

Росія що вже не знає, де шукати резерви та допомогу. Відповідне звернення Зеленський опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

Збройні сили тримаються мужньо та креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів, де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно, але ми не маємо права розслабитись, — наголосив глава держава.

Російська держава готувалася до війни десятки років. Вона накопичила значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів.

Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, видання NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною.

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Рф також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям. У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про те, що москва запросила в Пекіну військову техніку після початку вторгнення в Україну.

Після заяв журналістів кремль прокоментував, що рф не зверталася до інших країн з проханням про допомогу воювати проти України.