Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n168384-zelenskiy-dal-pravitelstvu-novoe-zadanie-po-vosstanovleniu-ekonomiki-podrobnosti.html

Ракурс

Уряд України отримав під президента Володимира Зеленського нове завдання щодо відновлення економіки.

Кабмін отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес, прибрати усі складнощі, що заважають. Також потрібно максимально усунути податки, щоб система не тиснула, а люди працювати так, як можуть. Через декілька днів уряд повідомить всі деталі. Про це 14 березня президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до українців.

Поки держава воює, має зберігатися і відновлюватися економіка України. На стільки, на скільки це можливо. На вулицях міст має з’явитися життя, там де дозволяє безпека. Там де це можуть забезпечити просто люди: аптеки, торгівля, будь-який бізнес, яким може працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже починалося відновлення України, — зазначив він.

Глава держави наголосив, що ворог хоче економічно знищити Україну, але нація повинна відбитися. Саме тому, «це залежить від кожного з нас, від кожного, хто може працювати».

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Нагадаємо, Палата представників США проголосувала за виділення Україні 13,6 млрд дол. А Рада виконавчих директорів МВФ затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрд дол.