Российские книги запретили завозить в Украину

Запрещен ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора

https://racurs.ua/n168396-rossiyskie-knigi-zapretili-zavozit-v-ukrainu.html

Ракурс

В Україні заборонено ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території держави-агресора.

Видачу відповідних дозволів та дію чинних призупиняє Держкомтелерадіо. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба відомства.

Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті Держкомтелерадіо.

.

Зазначається, що це рішення було ухвалене на початку березня у зв’язку з відкритою масштабною агресією росії проти України. Також цей указ спрямований на недопущення культурного та інформаційного впливу агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо, у грудні в Україні дозволили купувати книги за кошти, отримані українцями як винагорода за щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.