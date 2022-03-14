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Ракурс
Запрещен ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора

Российские книги запретили завозить в Украину

14 мар 2022, 20:51
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В Україні заборонено ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території держави-агресора.

Видачу відповідних дозволів та дію чинних призупиняє Держкомтелерадіо. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба відомства.

Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті Держкомтелерадіо.



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Зазначається, що це рішення було ухвалене на початку березня у зв’язку з відкритою масштабною агресією росії проти України. Також цей указ спрямований на недопущення культурного та інформаційного впливу агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо, у грудні в Україні дозволили купувати книги за кошти, отримані українцями як винагорода за щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Источник: Ракурс


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