Российские книги запретили завозить в Украину

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Запрещен ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора
Российские книги запретили завозить в Украинуhttps://racurs.ua/n168396-rossiyskie-knigi-zapretili-zavozit-v-ukrainu.htmlРакурс
В Україні заборонено ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території держави-агресора.
Видачу відповідних дозволів та дію чинних призупиняє Держкомтелерадіо. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба відомства.
Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті Держкомтелерадіо.
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Зазначається, що це рішення було ухвалене на початку березня у зв’язку з відкритою масштабною агресією росії проти України. Також цей указ спрямований на недопущення культурного та інформаційного впливу агресора на суспільні настрої українців.
Нагадаємо, у грудні в Україні дозволили купувати книги за кошти, отримані українцями як винагорода за щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.
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