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Ракурс
Игорь Кондратюк, фото: Liga.

Оккупанты снарядом «поздравили» с юбилеем ведущего «Караоке на Майдане» (ФОТО)

14 мар 2022, 20:00
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У будинок відомого українського телеведучого Ігоря Кондратюка під Києвом влучив снаряд.

За словами Кондратюка, інцидент стався на його 60-річчя. Про це він сьогодні, 14 березня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні «прилетіло» від рашистів, — зазначив Кондратюк. — Росіяни — лайно планети Земля, — поцілили в наш будинок під Києвом.

Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам! — додав він, опублікувавши фото завданих руйнувань.

На опублікованих фото можна побачити, що снаряд зачепив фасад будинку. Також у будинку вибиті всі вікна, пошкоджено дах та утворилася вирва у дворі.



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Последствия обстрела, фото: Игорь Кондратюк

Источник: Ракурс


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