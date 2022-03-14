Игорь Кондратюк, фото: Liga.

https://racurs.ua/n168395-okkupanty-snaryadom-pozdravili-s-ubileem-veduschego-karaoke-na-maydane-foto.html

Ракурс

У будинок відомого українського телеведучого Ігоря Кондратюка під Києвом влучив снаряд.

За словами Кондратюка, інцидент стався на його 60-річчя. Про це він сьогодні, 14 березня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні «прилетіло» від рашистів, — зазначив Кондратюк. — Росіяни — лайно планети Земля, — поцілили в наш будинок під Києвом.

Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам! — додав він, опублікувавши фото завданих руйнувань.

На опублікованих фото можна побачити, що снаряд зачепив фасад будинку. Також у будинку вибиті всі вікна, пошкоджено дах та утворилася вирва у дворі.

.