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Ракурс
Последствия обстрела Харькова, фото: ГСЧС

В Харькове россияне разрушили 600 домов и 50 школ

14 мар 2022, 19:35
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У Харкові загарбники постійними обстрілами зруйнували близько 600 житлових будинків.

Також окупанти піддали обстрілам 50 шкіл та низку медустанов, зокрема і пологові будинки.

Вказані будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Харкова з посиланням на дані, озвучені під час розмови по відеозв’язку міського голови Харкова Ігоря Терехова з мером Чикаго Лорі Лайтфут.

Нам доводиться передислокуватися, перевозити людей, доставляти допомогу, — зазначив Терехов. — Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо систему у місті.



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За словами мера Харкова, зараз головні завдання — зберегти життя людей та припинити війну, і позиція США дуже важлива в цьому питанні.

Терехов також наголосив, що необхідно закрити небо над Україною.

Источник: Ракурс


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