У Харкові росіяни зруйнували 600 будинків та 50 шкіл

Наслідки обстрілу Харкова, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168394-u-harkovi-rosiyany-zruynuvaly-600-budynkiv-ta-50-shkil.html

Ракурс

У Харкові загарбники постійними обстрілами зруйнували близько 600 житлових будинків.

Також окупанти піддали обстрілам 50 шкіл та низку медустанов, зокрема і пологові будинки.

Вказані будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Харкова з посиланням на дані, озвучені під час розмови по відеозв’язку міського голови Харкова Ігоря Терехова з мером Чикаго Лорі Лайтфут.

Нам доводиться передислокуватися, перевозити людей, доставляти допомогу, — зазначив Терехов. — Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо систему у місті.



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За словами мера Харкова, зараз головні завдання — зберегти життя людей та припинити війну, і позиція США дуже важлива в цьому питанні.

Терехов також наголосив, що необхідно закрити небо над Україною.