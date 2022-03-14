Ворог посилив обстріли на Харківщині, є жертви та поранені (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168371-vorog-posylyv-obstrily-na-harkivschyni-ie-jertvy-ta-poraneni-video.html

Ракурс

Харків та область і далі переживають складі часи — ворог посилив інтенсивність обстрілів населених пунктів.

Російські окупанти без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об'єктах інфраструктури та промисловості. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

В результаті численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені. Харківська поліція сьогодні працює в надскладних умовах.

Правоохоронці відвідують самотніх людей та осіб похилого віку, багатодітні родини, при підтримці волонтерів надають їм гуманітарну допомогу.

За даними ДСНС, наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. До пошуків залучені 22 рятувальники.