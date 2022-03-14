Закрыть небо над Украиной призвал парламент первой страны НАТО

Парламент Эстонии призывает закрыть небо над Украиной, фото:

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Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.

Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Першим бути складно, відповідально та почесно, — наголосив Стефанчук, висловивши подяку естонським парламентарям від їхніх українських колег та всього народу України.

Стефанчук додав, що це рішення парламенту Естонії має стати «прикладом рішучості для інших парламентів світу».

Адже парламентарі — це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною, — наголосив він.

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Нагадаємо, 9 березня у Києві на Майдані Незалежності відбувся концерт із закликом до держав світу закрити небо над Україною.