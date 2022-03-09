Свободное небо – в Киеве проходит концерт на Майдане Независимости (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n168179-svobodnoe-nebo-v-kieve-prohodit-koncert-na-maydane-nezavisimosti-translyaciya.html

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Закриття неба від НАТО очікує українське суспільство, яке щодня потерпає від бомбардувань окупантів. У столиці проходить акція «Вільне небо/Free Sky» із закликом до держав світу закрити небо над Україною.

Концерт відбувається в день народження українського поета Тараса Шевченка 9 березня на Майдані Незалежності у центрі Києва. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Музиканти симфонічного оркестру «Київ-Класик», які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів.

Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо, — наголосив Макаренко.

Нагадаємо, НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною. Це рішення розкритикували президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Якщо небо над Україною закриють для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв’язанню низки питань, зокрема гуманітарних.