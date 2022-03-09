Польша не согласовала с США передачу истребителей для Украины – Пентагон

https://racurs.ua/n168169-polsha-ne-soglasovala-s-ssha-peredachu-istrebiteley-dlya-ukrainy-pentagon.html

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Сполучені Штати відхилили несподівану пропозицію союзника НАТО Польщі перекинути свої винищувачі МиГ-29 на американську базу в Німеччині, щоб потім передати їх України для захисту від вторгнення російських військ.

Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків, — цитує Reuters прес-секретаря Джона Кірбі.

У відомстві наголосили, що рішення про передачу Україні літаків, які належать Польщі — за польським урядом.

Нагадаємо, Польща заявила, що готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МиГ-29, про які просила Україна, на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині та передати їх у розпорядження уряду США.

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Водночас Польща просить США надати їй американські винищувачі на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

Джерело: Reuters