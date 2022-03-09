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Россия 24 февраля начала масштабное наступление на Украину, фото: «Новинарня»

Более 12 тыс. оккупантов погибли в Украине за две недели войны

9 мар 2022, 10:33
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Росія за два тижні масштабного наступу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратила вже понад 12 тис. особового складу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 9 березня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ворог втратив:



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  • 317 танків;
  • 1 тис. 70 бойових броньованих машин;
  • 120 артилерійських систем;
  • 56 РСЗВ;
  • 28 одиниці засобів ППО;
  • 49 літаків;
  • 81 гелікоптер;
  • 482 одиниці автомобільної техніки;
  • три кораблі/катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, через величезні втрати серед російських військових поширюються панічні настрої.

Источник: Ракурс


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