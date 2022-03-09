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Россия 24 февраля начала масштабное наступление на Украину, фото: «Новинарня»
Более 12 тыс. оккупантов погибли в Украине за две недели войныhttps://racurs.ua/n168168-bolee-12-tys-okkupantov-pogibli-v-ukraine-za-dve-nedeli-voyny.htmlРакурс
Росія за два тижні масштабного наступу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратила вже понад 12 тис. особового складу.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 9 березня, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також ворог втратив:
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- 317 танків;
- 1 тис. 70 бойових броньованих машин;
- 120 артилерійських систем;
- 56 РСЗВ;
- 28 одиниці засобів ППО;
- 49 літаків;
- 81 гелікоптер;
- 482 одиниці автомобільної техніки;
- три кораблі/катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають в Генштабі.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, через величезні втрати серед російських військових поширюються панічні настрої.