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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, фото: «Новинарня»
Понад 12 тис. окупантів загинули в Україні за два тижні війниhttps://racurs.ua/ua/n168168-12-tys-okupantiv-zagynuly-v-ukrayini-za-dva-tyjni-viyny.htmlРакурс
Росія за два тижні масштабного наступу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратила вже понад 12 тис. особового складу.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 9 березня, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також ворог втратив:
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- 317 танків;
- 1 тис. 70 бойових броньованих машин;
- 120 артилерійських систем;
- 56 РСЗВ;
- 28 одиниці засобів ППО;
- 49 літаків;
- 81 гелікоптер;
- 482 одиниці автомобільної техніки;
- три кораблі/катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають в Генштабі.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, через величезні втрати серед російських військових поширюються панічні настрої.