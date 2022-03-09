Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n168168-12-tys-okupantiv-zagynuly-v-ukrayini-za-dva-tyjni-viyny.html

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Росія за два тижні масштабного наступу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратила вже понад 12 тис. особового складу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 9 березня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ворог втратив:

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317 танків;

1 тис. 70 бойових броньованих машин;

120 артилерійських систем;

56 РСЗВ;

28 одиниці засобів ППО;

49 літаків;

81 гелікоптер;

482 одиниці автомобільної техніки;

три кораблі/катери;

60 цистерн з ПММ;

сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, через величезні втрати серед російських військових поширюються панічні настрої.