Росія 24 лютого почала масштабну атаку на Україну, фото: «Такие дела»

https://racurs.ua/ua/n168162-sered-rosiyskyh-viyskovyh-poshyruutsya-panichni-nastroyi-genshtab-zsu.html

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Серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ з посиланням на власні джерела.

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Так, за наявною інформацією, через численні втрати особового складу:

ворог здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на території тимчасово окупованого Криму, в Краснодарському краї РФ та ОРДЛО;

зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з російських вишів з метою поповнення резерву армії загарбників;

агресор активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України;

окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців так званого Придністров’я у кількості до 800 осіб, проте їхній морально-психологічний стан перебуває на низькому рівні.

Нагадаємо, за період з 24 по 7 березня ворог втратив вже майже 12 тис. осіб.