У Росії банкам заборонили продавати валюту громадянам, фото: «Новости Мелитополя»

https://racurs.ua/ua/n168161-nazad-v-srsr-rosiyskym-bankam-zaboronyly-prodavaty-valutu.html

Ракурс

Центробанк РФ на тлі запроваджених проти Росії безпрецедентних санкцій відсьогодні, 9 березня, вводить нові правила щодо валютних операцій.

Згідно з ними, банкам заборонять продавати громадянам готівкову валюту, а з валютних рахунків можна буде зняти не більше 10 тис. дол. Решту коштів можна буде зняти в рублях за офіційним курсом на день видачі, котрий вже помітно відрізняється від курсу «чорного ринку». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Стверджується, що такі правила є тимчасовими і діятимуть півроку — до 9 вересня.

Під час дії таких «тимчасових» правил банки не продаватимуть готівкову валюту громадянам, проте стверджується, що обміняти готівкову валюту на рублі можна буде будь-коли.

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Також у Центробанку РФ стверджують, що всі кошти клієнтів на валютних рахунках збережуться, однак доступ до них буде обмежений сумою в 10 тис. дол. США. Якщо внесок номінований в іншій валюті, його одно видадуть у доларах, конвертувавши за курсом у день видачі.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. У зв’язку з агресивними діями Росії низка країн світу запровадили проти неї безпрецедентно жорсткі санкції.