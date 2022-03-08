Тепер тільки бояра — Coca-Cola і PepsiCo призупиняють бізнес в РФ

https://racurs.ua/ua/n168160-coca-cola-takoj-pryzupynyaie-biznes-v-rf.html

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Coca-Cola все ж змогла піти з РФ. Компанія призупиняє свій бізнес у країні-агресорі. «Байкал» і настоянка глоду чекають на росіян.

Про призупинення бізнесу «Кока» повідомила 8 березня.

Наші серця з людьми, які страждають від наслідків цих трагічних подій в Україні, — йдеться у релізі компанії.

Coca-Cola планує відстежувати ситуацію.

PepsiCо вирішила не відставати від конкурента. Компанія припиняє рекламну діяльність та продаж напоїв у Росії.

Pepsi-Cola вийшла на ринок у розпал холодної війни та допомогла створити точки дотику між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Однак, з огляду на жахливі події, що відбуваються в Україні, ми оголошуємо про зупинення продажів Pepsi-Cola та наших глобальних брендів напоїв у Росії, — заявили у компанії.



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8 березня багато інших відомих брендів оголосили про вихід з ринку чи призупинення діяльності на території РФ. Серед найбільших і найвідоміших брендів про таке рішення повідомили Unilever, L’Oreal, Continental, Starbucks.

Закривають свої ресторани в Росії також McDonald’s і KFC.