Рашисти розбомбили завод у Житомирі, який виробляє 70% усієї мінвати в Україні

https://racurs.ua/ua/n168159-rashysty-rozbombyly-zavod-u-jytomyri-yakyy-vyroblyaie-70-usiieyi-minvaty-v-ukrayini.html

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У Житомирі російські війська 8 березня розбомбили завод «Ізоват», що виробляє 70% мінеральної вати в Україні, а також гуртожиток відставних військових.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Сергій Сухомлин. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по гуртожитку поранено цивільних.

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