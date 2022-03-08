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Ракурс
Рашисти розбомбили завод у Житомирі, який виробляє 70% усієї мінвати в Україні

Рашисти розбомбили завод у Житомирі, який виробляє 70% усієї мінвати в Україні

8 бер 2022, 23:01
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У Житомирі російські війська 8 березня розбомбили завод «Ізоват», що виробляє 70% мінеральної вати в Україні, а також гуртожиток відставних військових.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Сергій Сухомлин. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по гуртожитку поранено цивільних.



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Немає там ніде воїнів. Вони давно довбають вас під Києвом та Миколаєвом, Черніговом та Сумами, — мер спеціально написав це російською, аби його прочитали навіть недоумки в країні-агресорі.

Джерело: Ракурс


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