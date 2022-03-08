Рашисты разбомбили завод в Житомире, производящий 70% всей минваты в Украине

https://racurs.ua/n168159-rashisty-razbombili-zavod-v-jitomire-proizvodyaschiy-70-vsey-minvaty-v-ukraine.html

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У Житомирі російські війська 8 березня розбомбили завод «Ізоват», що виробляє 70% мінеральної вати в Україні, а також гуртожиток відставних військових.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Сергій Сухомлин. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по гуртожитку поранено цивільних.