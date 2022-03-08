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Рашисты разбомбили завод в Житомире, производящий 70% всей минваты в Украине
Рашисты разбомбили завод в Житомире, производящий 70% всей минваты в Украинеhttps://racurs.ua/n168159-rashisty-razbombili-zavod-v-jitomire-proizvodyaschiy-70-vsey-minvaty-v-ukraine.htmlРакурс
У Житомирі російські війська 8 березня розбомбили завод «Ізоват», що виробляє 70% мінеральної вати в Україні, а також гуртожиток відставних військових.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Сергій Сухомлин. За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по гуртожитку поранено цивільних.
Немає там ніде воїнів. Вони давно довбають вас під Києвом та Миколаєвом, Черніговом та Сумами, — мер спеціально написав це російською, аби його прочитали навіть недоумки в країні-агресорі..