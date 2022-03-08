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Unilever, L’Oreal, Continental, Starbucks - поражение россиян санкционным оружием продолжается
Unilever, L’Oreal, Continental, Starbucks — поражение россиян санкционным оружием продолжаетсяhttps://racurs.ua/n168158-unilever-l-oreal-continental-starbucks-porajenie-rossiyan-sankcionnym-orujiem-prodoljaetsya.htmlРакурс
За даними Єльської школи менеджменту, після вторгнення в Україну російський ринок вже покинули або оголосили про намір зробити це приблизно 230 міжнародних компаній.
Те, що відбувається, в Єльській школі менеджменту порівнюють з корпоративним бойкотом режиму апартеїду в ПАР у 1980-х роках.
8 березня стало відомо, що «Макдональдс» закриває 850 ресторанів в Росії. Без роботи можуть залишитися 60 тис. російських виборців Путіна.
Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи залишаться понад 40 тис. співробітників.
Про зупинку поставок у Росію повідомив Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif). Компанія представлена близько 400 брендами.
Unilever також заявила, що продовжить постачати свої повсякденні необхідні продукти харчування та продукти гігієни, вироблені в Росії, людям в країні, але не отримуватиме прибутку від своєї російської присутності.
Інші великі британські споживчі фірми, включаючи онлайн-роздрібні торгові компанії ASOS та Boohooo, а також торговельні мережі Marks & Spencer також оголосили, що вони тимчасово припиняють продаж у Росії.
Косметичний гігант L’Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну. Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.
L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy. Цей найбільший у світі виробник косметики належить швейцарській компаніï Nestle.
Американська телекомунікаційна компанія Lumen Technologies припиняє роботу у Росії. Серед її клієнтів були «Ростелеком» та «Транстелеком».
Мережа кавʼярень Starbucks оголосила про те, що закриває свої заклади в Росії. Компанія при цьому обіцяє надати підтримку своїм співробітникам.
Німецький виробник шин Continental ухвалив рішення про тимчасове припинення виробництва та діяльності у РФ. Також зупиняє всі операції в Росії видавничий дім Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD).
Amazon припинив прийом нових клієнтів хмарних сервісів у РФ та Білорусі.
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Кількість санкцій на Росію сьогодні сягнула понад 5 тис. Це найбільший показник в історії. Раніше лідирував Іран з 3,6 тис. санкцій.