За даними Єльської школи менеджменту, після вторгнення в Україну російський ринок вже покинули або оголосили про намір зробити це приблизно 230 міжнародних компаній.

Те, що відбувається, в Єльській школі менеджменту порівнюють з корпоративним бойкотом режиму апартеїду в ПАР у 1980-х роках.

8 березня стало відомо, що «Макдональдс» закриває 850 ресторанів в Росії. Без роботи можуть з алишитися 60 тис. російських виборців Путіна.

Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи залишаться понад 40 тис. співробітників.

Про зупинку поставок у Росію повідомив Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif). Компанія представлена ​​близько 400 брендами.

Unilever також заявила, що продовжить постачати свої повсякденні необхідні продукти харчування та продукти гігієни, вироблені в Росії, людям в країні, але не отримуватиме прибутку від своєї російської присутності.

Інші великі британські споживчі фірми, включаючи онлайн-роздрібні торгові компанії ASOS та Boohooo, а також торговельні мережі Marks & Spencer також оголосили, що вони тимчасово припиняють продаж у Росії.

Косметичний гігант L’Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну. Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.

L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy. Цей найбільший у світі виробник косметики належить швейцарській компаніï Nestle.

Американська телекомунікаційна компанія Lumen Technologies припиняє роботу у Росії. Серед її клієнтів були «Ростелеком» та «Транстелеком».

Мережа кавʼярень Starbucks оголосила про те, що закриває свої заклади в Росії. Компанія при цьому обіцяє надати підтримку своїм співробітникам.

Німецький виробник шин Continental ухвалив рішення про тимчасове припинення виробництва та діяльності у РФ. Також зупиняє всі операції в Росії видавничий дім Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD).