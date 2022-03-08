Прощай, McDonald's — сеть временно закрывает 850 ресторанов в России

https://racurs.ua/n168151-proschay-mcdonald-s-set-vremenno-zakryvaet-850-restoranov-v-rossii.html

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McDonald’s тимчасово припиняє роботу всіх своїх ресторанів у Росії через війну проти України, повідомили в компанії.

Популярна мережа фаст-фуду тимчасово закриває 850 своїх закладів у Росії. На McDonald’s у РФ працює 62 тис. осіб.

Крім того, компанія перерахує 5 млн дол. у фонд підтримки своїх співробітників і Товариству Червоного Хреста.

У Росії у нас працюють 62 тис. людей, які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s, щоб служити своїм громадам. Ми співпрацюємо з сотнями місцевих, російських постачальників і партнерів, які виробляють їжу для нашого меню та підтримують наш бренд. І щодня ми обслуговуємо мільйони російських клієнтів, які розраховують на McDonald’s. За 30 з лишком років, що McDonald’s працює в Росії, ми стали важливою частиною 850 спільнот, у яких ми працюємо.



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Але наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, які відбуваються в Україні, — йдеться в офіційній заяві мережі.

Перший ресторан McDonald’s в колишньому СРСР відкрився 31 січня 1990 року у Москві.