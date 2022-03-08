Зеленский цитировал Шекспира и Черчилля в обращении к Палате общин Британии (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n168150-zelenskiy-citiroval-shekspira-i-cherchillya-v-obraschenii-k-palate-obschin-britanii-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 8 березня виступив зі зверненням до британського парламенту. Виступ українського лідера відбувся через відео-зв'язок.

Зеленський попросив членів Палати громад Великої Британії та уряд Бориса Джонсона допомогти Україні у війні з Росією. Президент цитував прем'єр-міністра Вінстона Черчилля та геніального Вільяма Шекспіра.

Так само, як і ви колись, ми не хотіли втратити вашу країну, коли нацисти намагались захопити вашу країну, — сказав Зеленський і додав — Питання для нас зараз таке: бути чи не бути? Це шекспірівське питання міг поставити кожен українець упродовж останніх 13 діб, але зараз ми маємо відповідь — однозначно, так — бути.

Далі він перефразував відомий вислів Черчилля:

Ми не здамося і ми не програємо. Ми будемо боротися до кінця в повітрі й на землі, ми будемо боротися за нашу землю. Ми будемо боротися в лісах і полях, на березі й на вулицях.

Зеленський додав: «Ми будемо боротися на берегах наших річок, в тому числі Дніпра. І ми будемо сподіватися на вашу допомогу — допомогу цивілізованих країн».

У виступі президент України детально розповів британським законодавцям про обстріли українських міст з артилерії, ракет та авіації.

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Він закликав Джонсона та його уряд посилювати санкційний тиск на Росію і вкотре переконував союзників з НАТО закрити небо над Україною

Після закінчення виступу усі депутати британського парламенту та гості в ложах підвелися і майже хвилину аплодували українському президенту.