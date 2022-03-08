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Ракурс
В Сумах враг нанес авиаудар по жилому сектору, скриншот видео

Девять человек стали жертвами ночного авиаудара в Сумах (ВИДЕО)

8 мар 2022, 08:53
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У Сумах ворог вчора, 7 березня, пізно ввечері ворог завдав авіаудару по житлових будинках по вулицях Роменській та Спартака.

В результаті загинули дев’ятеро людей, серед них дві дитини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники, котрі на місце події виїхали о 23.09, розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати травмовану жінку, яку передали медикам.



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Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини, — зазначається в повідомленні.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, зокрема, завдаючи ракетних та авіаударів у низці регіонів. Зіткнувшись з активним опором ЗСУ, ворог все частіше піддає артилерійським та авіаударам житлові райони, намагаючись досягти своїх цілей шляхом терору проти мирного населення.

Источник: Ракурс


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