Страна с курицей на гербе никогда не победит страну, у которой вилка на гербе — Ким

https://racurs.ua/n168167-strana-s-kuricey-na-gerbe-nikogda-ne-pobedit-stranu-u-kotoroy-vilka-na-gerbe-kim.html

Ракурс

Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, який за час протистояння військовим злочинцям РФ став народним улюбленцем завдяки своєму позитивному бойовому настрою і спокійній впевненості у перемозі України, 9 березня знову підбадьорив громадян.

Добрий ранок, ми з України! Одесити підказують, що ніколи країна, яка має на гербі курку, не переможе країну, яка має на гербі виделку, — сказав Кім.

Він також розповів про ситуацію у Миколаєві.

Випав сніг, і наші мисливці цьому раді, бо у степу всі знають, що вистежити здобич по снігу легше, — зазначив у Телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації.



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Нагадаємо, окупаційні терористичні війська РФ мають завдання — взяти місто Миколаїв за будь-яку ціну.

В Україні діє воєнний стан з 24 лютого, оголошено загальну мобілізацію. Збройні сили України за підтримки всього народу мужньо протистоять агресії військових злочинців країни-терориста. Київ офіційно надіслав позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.