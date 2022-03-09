МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга ЧАЭС

Оккупанты захватили ЧАЭС, фото: Украинский гидрометцентр

https://racurs.ua/n168165-magate-poteryalo-svyaz-s-sistemami-monitoringa-chaes.html

Ракурс

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) МАГАТЕ втратило зв’язок із дистанційною передачею даних захисних систем моніторингу, встановлених на захопленій окупантами 24 лютого Чорнобильській АЕС.

Наразі МАГАТЕ вивчає стан інших захисних систем моніторингу в Україні. Про це йдеться у звіті від 8 березня, опублікованому на сайті агентства.

За інформацією МАГАТЕ, обробка ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС наразі призупинена. В МАГАТЕ заявляють, що можуть спілкуватися зі станцією лише за допомогою електронної пошти.

Зазначається, що, на відміну від ситуації з персоналом діючих українських атомних електростанцій, який регулярно ротується, зміна, яка чергувала на ЧАЕС перед вторгненням російських військ 24 лютого, фактично проживає там протягом останніх 13 днів.

Персонал має обмежений доступ до їжі та води, а також медикаментів.

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