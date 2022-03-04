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Что делать при ядерной аварии – подробный алгоритм действий

Что делать при ядерной аварии — подробный алгоритм действий

4 мар 2022, 13:38
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Ядерна катастрофа в Україні та Європі може статися через безглузді дії російських окупантів, які захопили спочатку Чорнобильську АЕС, а згодом і Запорізьку атомну електростанцію.

Якби на ЗАЕС сталася аварія, українців довелося б евакуювати, але до того часу важливо було б вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації, пише «Українська правда».

Радіаційна аварія — це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки.

Також вона може супроводжуватися вибухами та пожежами. Основними наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення.

Що робити при радіаційній аварії?

Найперше правило — слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, необхідно залишатись у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Окрім того:

  • Заберіть всередину домашніх тварин.
  • Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.
  • Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях.
  • Продукти загорніть у плівки та покладіть у холодильник або шафу.
  • Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.
  • Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?

  • Виходьте лише у разі нагальної потреби.
  • Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.
  • НЕ роздягайтеся на вулиці.
  • НЕ сідайте на землю.
  • НЕ купайтеся у відкритих водоймах.
  • НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.
  • Після повернення додому зніміть верхній шар одягу.

Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил.

Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

  • Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем.
  • НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому.
  • НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою.

  • Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.
  • Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
  • Одягніть чистий одяг.

Як безпечно пити воду?

  • Вживайте воду лише з перевірених джерел.
  • Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою.
  • Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.
  • Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.
  • Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.
  • Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.
  • Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.
  • Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі та води.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.

Безпечне харчування:

  • Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечною для вживання.
  • Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.
  • Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником.
  • Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником.
  • Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Йодопрофілактика

Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.

Протягом 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років — частину таблетки (0,04 г).



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Якщо немає йодистого калію, використовуйте йодистий розчин: 3−5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років — 1−2 краплі.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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