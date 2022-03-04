Что делать при ядерной аварии – подробный алгоритм действий

https://racurs.ua/n167925-chto-delat-pri-yadernoy-avarii-podrobnyy-algoritm-deystviy.html

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Ядерна катастрофа в Україні та Європі може статися через безглузді дії російських окупантів, які захопили спочатку Чорнобильську АЕС, а згодом і Запорізьку атомну електростанцію.

Якби на ЗАЕС сталася аварія, українців довелося б евакуювати, але до того часу важливо було б вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації, пише «Українська правда».

Радіаційна аварія — це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки.

Також вона може супроводжуватися вибухами та пожежами. Основними наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення.

Що робити при радіаційній аварії?

Найперше правило — слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, необхідно залишатись у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Окрім того:

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях.

Продукти загорніть у плівки та покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?

Виходьте лише у разі нагальної потреби.

Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.

НЕ роздягайтеся на вулиці.

НЕ сідайте на землю.

НЕ купайтеся у відкритих водоймах.

НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.

Після повернення додому зніміть верхній шар одягу.

Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил.

Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем.

НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому.

НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою.

Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.

Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг.

Як безпечно пити воду?

Вживайте воду лише з перевірених джерел.

Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою.

Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.

Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.

Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.

Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі та води.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.

Безпечне харчування:

Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечною для вживання.

Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником.

Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником.

Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Йодопрофілактика

Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.

Протягом 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років — частину таблетки (0,04 г).

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Якщо немає йодистого калію, використовуйте йодистий розчин: 3−5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років — 1−2 краплі.

Джерело: «Українська правда»