Що робити при ядерній аварії — детальний алгоритм дійhttps://racurs.ua/ua/n167925-scho-robyty-pry-yaderniy-avariyi-detalnyy-algorytm-diy.htmlРакурс
Ядерна катастрофа в Україні та Європі може статися через безглузді дії російських окупантів, які захопили спочатку Чорнобильську АЕС, а згодом і Запорізьку атомну електростанцію.
Якби на ЗАЕС сталася аварія, українців довелося б евакуювати, але до того часу важливо було б вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації, пише «Українська правда».
Радіаційна аварія — це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки.
Також вона може супроводжуватися вибухами та пожежами. Основними наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення.
Що робити при радіаційній аварії?
Найперше правило — слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.
Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, необхідно залишатись у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.
Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
Окрім того:
- Заберіть всередину домашніх тварин.
- Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.
- Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях.
- Продукти загорніть у плівки та покладіть у холодильник або шафу.
- Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.
- Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.
Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?
- Виходьте лише у разі нагальної потреби.
- Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.
- НЕ роздягайтеся на вулиці.
- НЕ сідайте на землю.
- НЕ купайтеся у відкритих водоймах.
- НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.
- Після повернення додому зніміть верхній шар одягу.
Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил.
Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.
- Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем.
- НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому.
- НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою.
- Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.
- Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
- Одягніть чистий одяг.
Як безпечно пити воду?
- Вживайте воду лише з перевірених джерел.
- Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою.
- Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.
- Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.
- Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.
- Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.
- Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.
- Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі та води.
Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.
Безпечне харчування:
- Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечною для вживання.
- Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.
- Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником.
- Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником.
- Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.
Йодопрофілактика
Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.
Протягом 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років — частину таблетки (0,04 г).
Якщо немає йодистого калію, використовуйте йодистий розчин: 3−5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років — 1−2 краплі.
Джерело: «Українська правда»